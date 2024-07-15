Ünlü Milyarderden Ali Koç'a: Ülkeyi Terk Et!

Ünlü milyarder Nail Keçili, sosyal medya hesabından Ali Koç'a seslendi. Keçili, Ali Koç’a Türkiye'yi terk edip yurt dışına gitmesi için çağrıda bulundu.

Ünlü Milyarderden Ali Koç'a: Ülkeyi Terk Et!

76 yaşındaki ünlü reklamcı ve iş insanı Nail Keçili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç’a çağrıda bulunan Nail Keçili, "Yurtdışına git" dedi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Nail Keçili’nin paylaşımı şu şekilde:

"İş dünyasındaki insan bilgi, eğitim, kalitesi gittikçe seviye kaybetmekte…Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray, ne Beşiktaş eski kalite ve seviyelerini farklı değerleri olan insanlara teslim edildi……

Ali kardeşim, tavsiyem gene şudur. Bu ülkenin Fenerbahçesine bile fazla geldin….. Görgü bilirsin aileden gelir. Terbiye mektepte de alınabilirdi ancak o okullarda o eğitim sistemi de bitti….

Sen ve senin gibi özel yetişmiş insanlar tüm batı ülkelerinde istedikleri kulübün başkanı hatta sahibi olur veya kurarsın. Bu TFF başkanlığına gene başkan adayı beyin bu cesareti ve onun destekçisi senin gibi atlet komple adamları istemez…..

Sen çık git yurtdışından işlerini idare et, spor kulüpleri kur, gençleri yetiştir."

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