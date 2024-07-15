İstanbullulara Kritik Uyarı: Evden Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Önümüzdeki 4 Güne Dikkat!

İstanbul'da nemli günler başladı ve sıcaklık arttı. Bunaltıcı sıcaklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken uzmanından uyarı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yaşayanların sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti.

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İstanbullulara Kritik Uyarı: Evden Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Önümüzdeki 4 Güne Dikkat!

İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok kentinde kavurucu yaz sıcakları etkisini gösteriyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgasına karşı peş peşe uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İstanbulluları sıcağa karşı uyardı.

Şen paylaşımında, "Bugün pazartesi İstanbul 33 C Önümüzdeki 4 gün yanı cuma dahil 35-37 C. Bu süre içerisinde Şehir içinde dolaşmayın zira şehir içinde 38-40 C'ye kadar çıkacaktır" dedi.

Şen, sıcaklıkların ciddi sağlık riski oluşturduğunun altını çizdi.

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