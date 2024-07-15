Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası

Zafer Partisi lideri Özdağ, eski AKP'li bir bakanın 'AKP’nin bütün karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle ilgili bir dosyayı' MHP lideri Bahçeli'ye verdiğini ve Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiğini iddia etti.

Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayarak gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiğini iddia etti.

"MHP’nin şu anda AKP üzerinde ciddi bir vesayeti var" diyen Özdağ, "Bu hissiyat değil, somut gerçek. Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti, bir dosyayı elinde tutarak" ifadelerini kullandı.

'ESKİ AKP'Lİ BAKAN DOSYAYI BAHÇELİ'YE TAKDİM ETMİŞ'

Özdağ, 'dosya' iddiasına ilişkin, "Benim bildiğim, eski bir AKP'li bakan AKP’nin bütün karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle ilgili bir dosyayı Sayın Bahçeli'ye takdim etmiş" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündem olan fotoğrafı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdağ "Evet o fotoğraf o dosyayla çekilmiş. Ya da sembolik olarak o ima edilerek çekilmiş. Ama bu çok açık bir mesajdı AKP'ye" dedi.

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