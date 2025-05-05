Konya'da Doğal Gaz Patlaması! Binayı Alevler Sardı: 1'i Ağır, 12 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası yangın çıktı. Bina alev topuna döndü. 1'i ağır, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Konya'da Doğal Gaz Patlaması! Binayı Alevler Sardı: 1'i Ağır, 12 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde, dört katlı bir apartmanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında biri ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Konya'da Doğal Gaz Patlaması! Binayı Alevler Sardı: 1'i Ağır, 12 Yaralı - Resim : 1

BİNA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay, 5 Mayıs 2025 günü saat 01.40 civarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'ndeki apartmanda yaşandı. Şiddetli patlama sonrası bina içinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz dağıtım firması Gaznet sevk edildi.

12 YARALI

Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan 12 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da Doğal Gaz Patlaması! Binayı Alevler Sardı: 1'i Ağır, 12 Yaralı - Resim : 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Patlamayla ilgili Konya Valiliği de sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "05.05.2025 günü saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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