İzmir'de Kahreden Yangın: İki Kardeşten Biri Öldü
İzmir'de müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kırsal Dallık Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından hayatını kaybeden Selim Kuzu'nun (40) cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kuzu'nun ağabeyi Mustafa Ali Kuzu (41) ise ağır yaralı olarak ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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