Antalya'da Acı Olay: 2 Çocuk Babası Depoda Ölü Bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 çocuk babası İ.T. isimli adam, depo içerisinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Antalya'da Acı Olay: 2 Çocuk Babası Depoda Ölü Bulundu

Korkunç olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait motosikletle olay yerine gelen İ.T. (45), depo içerisinde iple kendini astı.

Kendisinden haber alamayan yakınları, İ.T.'yi aramak için çalışma yaptı. Deponun yanında duran motosikleti fark edenler, depoya girdiklerinde İ.T.'yi iple asılı halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İ.T.'nin cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Gazipaşa Birimi ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İ.T.'nin cansız bedeni, burada yapılan ön incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İ.T.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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