Yılın İlk 5 Ayında 17 Bin Şirket Kepenk İndirdi

Yüksek maliyetler işletmelere kepenk indirtti. Yılın ilk 5 ayında 17 bin 716 şirket kepenk indirmek zorunda kaldı.

Yılın İlk 5 Ayında 17 Bin Şirket Kepenk İndirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre, 2024’ün ilk 5 ayında 53 bin 383 işletme kuruldu.

2023’ün aynı döneminde kurulan işletme sayısı 64 bin 852 idi. Yüksek faiz, sıkı para politikası ile finansmana erişim zorluğu girişimcilerin de cesaretini kırdı ve böylelikle 1 yılda kurulan şirket sayısındaki azalış oransal olarak yüzde 17.7 oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, kurulan şirket sayısındaki bu belirgin azalmaya karşın kapanan şirketler ise hız kesmedi. Geçen yılın ilk 5 ayında kapanan şirket sayısı 18 bin 635 iken bu yıl sınırlı düşüşle 17 bin 716 oldu. Kurulan işletme sayısındaki düşüş aynı dönemde 11 bin 469 olurken kapanan işletme sayısındaki azalış ise 919 oldu. Kapanan şirket sayısındaki azalış oransal olarak yüzde 4.9’da kaldı. Yabancıların Türkiye yatırımlarında da belirgin bir düşüş gerçekleşti. 2023’ün ilk 5 aylık döneminde yabancı sermaye ortaklı 5 bin 723 işletme kurulurken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 3 bin 333’te kaldı.

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