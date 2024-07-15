CHP’li Emre: Doğru Ders Çıkartırsak Yolumuza Güçlenerek Devam Ederiz

CHP’li Emre, başta iktidar olmak üzere kamu görevi üstlenen herkesin halka doğruları anlatma sorumluluğu taşıdığını vurgulayarak, darbe öncesi, darbe günü ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin yanıt bekleyen sorular yöneltti.

Zeynel Emre, darbe girişimi sonrası kurulan komisyonun bizzat iktidar partisi temsilcileri tarafından işlevsiz bırakılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Darbe girişimine ilişkin en net bilgiye sahip yetkililerden neredeyse hiçbirinin söz konusu komisyona gelerek bilgilendirme yapmadığı kaydedilen paylaşımında CHP’li Emre’nin öne çıkan değerlendirmeleri şöyle:

“O gün (15 Temmuz 2016) bir şekilde toplum olarak, millet olarak bir reaksiyon gösterildi ve o günü en az hasarla atlatmaya çalıştık. 251 şehidimiz binlerce yaralımız, gazimiz oldu. Onlara şükranlarımızı her zaman sunmamız lazım. Çünkü büyük bir cesaret örneği gösterip demokrasiye sahip çıktılar. Bununla birlikte Meclis’teki komisyonda çalışırken hep dedik ki bu tarihi bir komisyon, bu olayı bütün yönleriyle araştırmamız lazım ucu nereye giderse gitsin. Bugüne kadar ihmali olan, bu sürecin yaşanmasına sebep olan insanların ortaya çıkarılması, hak ettikleri kanun önündeki cezayı almaları gelecek açısından çok önemli.

Benim gözlemim şöyle: Devletin yönetiminde işte o ülkenin devamı için, güvenliği için işte bazı şeyler halktan gizlenir. Önemli olan ‘kamunun faydasıdır’, ‘devletin geleceğidir’ gibi böyle bir anlayış vardır. Halbuki bugünün dünyasında gerçeği bilme hakkı bir insan hakkı. Bundan insanları mahrum ettiğinizde insan hakkı ihlali yapmış olursunuz. Bugünkü değer yargıları farklı. Bütünüyle her şeyi konuşmakta fayda vardır.

Maalesef 15 Temmuz'dan sonra bakıyoruz yine tarikatlarla ittifak halinde anlaşarak bazen bakanlıklarda kadrolaşarak hâlâ mesafe alınmaya çalışılıyor. Özellikle AKP iktidarı buralarda günlük pratik fayda neyse onu yaptığını görüyoruz. Geçmişten bu anlamıyla ders çıkartıldı mı? Açıkçası ona ben pek emin değilim. Dolayısıyla o güne ilişkin bu notları düşelim. Tabii şunu da söylemekte büyük fayda var. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir tehlike atlattı mı 15 Temmuz'da, atlattı. Şunu söyleyeyim, maalesef biz buradan gerekli dersleri çıkarmadık. Meclis yapması gerekeni yapmadı.

‘FETÖ BORSASI’

Sonra yapılan bazı hatalı kararlar var... Hep diyorduk ki işte ya ‘FETÖ borsası’ kurulmuş kardeşim... Bir gün AK Parti'den bir milletvekili bunu söyledi. Dile getirdi yani artık bu böyle reddedilemeyecek bir duruma gelmişti. Adam çok zengin varlıklı bir kanalını bulduysa parasını harcıyor ve içeriden çıkıyor.

‘DOĞRU DERSLER ÇIKARTIRSAK YOLUMUZA GÜÇLENEREK DEVAM EDERİZ‘

15 Temmuz'da büyük mücadele gösteren milletimizi gerçekten takdir ediyorum. 15 Temmuz'dan ders almak lazım. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Bundan sonrası için benzeri olaylardan ders çıkartır ve ona göre bir politika geliştirirse yoluna da güçlenerek, büyüyerek devam eder.”