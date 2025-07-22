Başakşehir'de Çayırlık Arazide Yangın

İstanbul Başakşehir’de çayırlık arazide yangını söndürme çalışma devam ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan çayırlık bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşın yoğun dumanı fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de Çayırlık Arazide Yangın - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın iç kısımlarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Başakşehir
Son Güncelleme:
İstanbul'da Hastanede Korkutan Yangın! İstanbul'da Hastanede Korkutan Yangın!
Tekirdağ'da Oyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama Tekirdağ'da Oyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor Çığır Açan Bilimsel Araştırma: Kahvaltıyı Bu Saatlerde Yapmak Ömrü 20 Yıl Uzatıyor
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
Dört İlde Alev Çemberi! Biri Bitiyor Yenisi Başlıyor... Hayvanlar, Araçlar, Evler Ne Var Ne Yoksa Yandı Dört İl Felaketi Yaşıyor! Orman Yangınlarında Son Durum
Ne Bozcaada Ne Gökçeada: Yeni Tatil Trendi Burası Oldu! Hem Daha Ucuz, Hem Daha Huzurlu Ne Bozcaada Ne Gökçeada! Yeni Trend Burası