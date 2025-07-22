Başakşehir'de Çayırlık Arazide Yangın

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan çayırlık bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşın yoğun dumanı fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın iç kısımlarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA