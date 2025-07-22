Tekirdağ'da Oyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan iki araçta piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı.
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik birimlerince Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde iki araca yönelik düzenlenen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan 600 gram metamfetamin ile yaklaşık 250 bin TL değerinde 50 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Operasyon neticesinde 2 şahıs, uyuşturucu madde ticaretinden adli makamlarca tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tekirdağ'da gençleri zehirleyen sokak çetelerine ve ilde uyuşturucu madde sevkiyatı yapmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: İHA
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