Tekirdağ'da Oyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik birimlerince Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde iki araca yönelik düzenlenen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan 600 gram metamfetamin ile yaklaşık 250 bin TL değerinde 50 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyon neticesinde 2 şahıs, uyuşturucu madde ticaretinden adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tekirdağ'da gençleri zehirleyen sokak çetelerine ve ilde uyuşturucu madde sevkiyatı yapmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA