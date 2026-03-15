İstanbul Barajları Alarm Veriyor: İSKİ 15 Mart Güncel Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Neredeyse Yarıya Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul barajlarının doluluk oranları, bahar aylarının gelmesi ve yaz mevsimine kısa bir zaman kalmasıyla birlikte merak ediliyor. İSKİ tarafından 15 Mart tarihli baraj doluluk oranları paylaşıldı. İstanbul'un su kaynaklarının önemi açısından oldukça değerli olan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bu günlerde yüzde 78,46 civarında olan baraj doluluk oranı, bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle oldukça gerilemiş durumda.

İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 9 Mart 2025'te yüzde 78,46 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından geçtiğimiz yıla göre oldukça düştü.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,93 seviyesine geriledi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı 66,77

Darlık barajı 61,29

Elmalı barajı 85,58

Terkos barajı 29,41

Alibey barajı 35,3

Büyükçekmece barajı 34,71

Sazlıdere barajı 29,22

Istrancalar 29,71

Kazandere 54,62

Pabuçdere 29,19

Kaynak: NTV