Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 51 personel

Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli 5 başsavcıvekili, 25 savcı, 15 katip ve 6 teknik personel olmak üzere 51 kişi deprem bölgesinde görev yapmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Anadolu Adalet Sarayı'ndan deprem bölgesine 51 personel

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başka illerde görev yapan savcıların deprem bölgelerinde görevlendirilmesi üzerine, İstanbul Anadolu Adliyesi’nden gönüllü başvuruda bulunan aralarında başsavcıvekilleri, savcılar, katip zabıtları ve teknik ekibin yer aldığı 51 kişi görevlendirildi.

Görevlilerin uğurlanması sırasında konuşma yapan Başsavcı İsmail Uçar, "Ülkemizin güneyinde meydana gelen elim olayla ilgili deprem bölgesinde görev almak üzere 30 savcımızı, bunlardan 5’i başsavcıvekili, 5’i kadın savcı olmak üzere, teknik personel, katip ve müdürlerden oluşan 51 kişilik ekibi bugün havalimanından gönderiyoruz" dedi.

Görevlilerin hava yoluyla doğrudan Kahramanmaraş'a gideceklerini söyleyen Uçar, "Orada kurulumuzun talep ettiği süre kadar, herhangi bir süre belirlenmedi, oradaki adli yargı mensuplarına yardımcı olacaklar. Hepsinin sağlıkla gitmesini temenni ediyoruz. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından deprem bölgesinde görev yapacak 51 kişi alkışlar eşliğinde yolcu edildi.

Kaynak: AA

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