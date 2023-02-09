Deprem sonrası fahiş fiyat denetimi

Kocaeli Valiliği, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fahiş fiyata satıldığı iddialarına yönelik denetim başlatıldığını açıkladı.

Deprem sonrası fahiş fiyat denetimi

Kocaeli Valiliği, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fahiş fiyata satıldığı iddialarına yönelik denetim başlatıldığına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizi etkileyen üzücü deprem hadisesinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere devlet kurumlarımız başta olmak üzere 7’den 70’e herkes canla başla çalışmaktadır. Öte yandan, bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı, bere, eldiven tuvalet kağıdı vb.) fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik Valiliğimiz koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile il genelinde denetimler başlatılmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde aziz milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken, depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, sebebiyet verenlere en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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