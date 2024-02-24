İsrail'in bakanlık verilerinde ortaya çıktı: Türkiye, İsrail'e sebze-meyve ihracatında şampiyon!

Türkiye'nin İsrail'e meyve-sebze ihracatında lider ülke olduğu ortaya çıktı. Gerçek İsrail Tarım Bakanlığı'nın verileri incelendiğinde ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
İsrail'in bakanlık verilerinde ortaya çıktı: Türkiye, İsrail'e sebze-meyve ihracatında şampiyon!

Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail’i soykırımla suçlayan ve göstermelik boykotlarla gündeme gelen Türkiye’nin, İsrail’in Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre İsrail’e en çok sebze-meyve ihraç eden ülke olduğu ortaya çıktı. Türkiye’yi Ürdün takip etti.

Kudüs Haber Ağı’nın (QNN) incelediği verilere göre, Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye ve Ürdün, İsrail'e en fazla sebze ve meyve ihracatı yapan ülkeler listesinin başında geldi.

QNN’in paylaşımına göre, Türkiye’yi Ürdün, Hollanda, İtalya, Fransa ve Çin takip etti.

Etiketler
İsrail Türkiye ihracat Filistin
Son Güncelleme:
İliç'teki maden faciasının ardından... Siyanürlü altın madeninin faaliyetleri durduruldu Siyanürlü altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor? Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor?
Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Ev sahibi yaptığına inanılıyor.. Bu çiçeğin eve huzur getirdiği belirtiliyor Ev sahibi yaptığına inanılıyor.. Bu çiçeğin eve huzur getirdiği belirtiliyor
ÇOK OKUNANLAR
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? ‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? 6 şirket 6 anket: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın
Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi
Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi! Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi!