İsrail'in bakanlık verilerinde ortaya çıktı: Türkiye, İsrail'e sebze-meyve ihracatında şampiyon!

Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail’i soykırımla suçlayan ve göstermelik boykotlarla gündeme gelen Türkiye’nin, İsrail’in Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre İsrail’e en çok sebze-meyve ihraç eden ülke olduğu ortaya çıktı. Türkiye’yi Ürdün takip etti.

Kudüs Haber Ağı’nın (QNN) incelediği verilere göre, Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye ve Ürdün, İsrail'e en fazla sebze ve meyve ihracatı yapan ülkeler listesinin başında geldi.

According to the Israeli Ministry of Agriculture, Turkey and Jordan top the list of countries with the highest vegetable and fruit exports to the occupation state of Israel, as the latter continues to cut off food and water from entering the Gaza Strip, leading to dozens of… pic.twitter.com/5nx9oArqGd — Quds News Network (@QudsNen) February 23, 2024

QNN’in paylaşımına göre, Türkiye’yi Ürdün, Hollanda, İtalya, Fransa ve Çin takip etti.