Ankara merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretip satan 14 şüpheliyi belirledi.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara ve Aksaray’da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda şahıslardan 12’sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü aktarıldı.

16 farklı adreste icra edilen operasyonda ele geçirilenler ise şöyle:

"3 bin 200 gram uyuşturucu uyarıcı madde, 28 adet uyuşturucu içme aparatı, 14 adet telefon, 1 adet muşta, 9 bin 890 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para".

Kaynak: İHA