Bakırköy Belediye Meclis üyesiydi şimdi Bodrum Belediye Meclis üyesi oluyor

İBB ve Bakırköy Belediyesi'nde meclis üyeliği görevlerinde bulunan Süleyman Nadir Ataman, birinci sıradan Bodrum Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

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Bakırköy Belediye Meclis üyesiydi şimdi Bodrum Belediye Meclis üyesi oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bakırköy Belediye Meclis üyesi olarak iki dönem çalışma yürüten Süleyman Nadir Ataman, CHP’den Bodrum Belediyesi için birinci sıra meclis üyesi adayı odu.

İBB Meclis üyesiyken, sık sık yolsuzlukları gündeme getiren Ataman, şimdi Bodrum Belediyesi Meclis üyeliği için CHP’den birinci sıra adayı oldu.

Bakırköy Belediye Meclis üyesiydi şimdi Bodrum Belediye Meclis üyesi oluyor - Resim : 1

Aday belirleme sürecinde Bakırköy Belediye Başkan adaylığı için de adı gündeme gelen Ataman, Yöntem Gazetesi’ne verdiği demeçte, Bodrum’da on yıldır evinin olması nedeniyle aday olduğunu belirtti.

Ataman, açıklamasında İBB’de yaptığı yolsuzlukla mücadelesinde gösterdiği gayret ve çabayı Bodrum ilçesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde de insanların yaşam düzeylerinin daha refah, Bodrum ve Muğla’nın daha modern, daha yaşanılır kılmak için yılmadan sürdüreceğini bildirdi.
Ataman, CHP’nin Bodrum ve dolayısıyla Muğla Büyük Şehir Belediyesini kazanmak için var gücüyle çalışacağını ve yüksek oy oranıyla yerel yönetimlerde söz sahibi olacaklarını vurguladı.

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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Belediyesi CHP
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