Araç alımında engelliler için emsal karar!

Kayseri'de yüzde 81 engeli olan Avukat İsmail Arslan'ın başvurusu üzerine mahkeme tarafından yüzde 90 oranında engel raporunun altında raporu olan vatandaşların da ÖTV indiriminden faydalanmasına yönelik çıkan karar, Türkiye’de ilk olarak engelliler için emsal niteliğinde oldu.

Konuya ilişkin konuşan Avukat İsmail Arslan, "Ben araç kullanma durumu olmayan bir engelliyim. Yani engelim yüzünden araç kullanamam ama mevcut yasal düzenleme diyor ki engel oranı yüzde 90’ın altındaysa engellinin aracı bizzat kendisi kullanmak kaydıyla ÖTV istisnasından yararlanır diyor. Yüzde 90’ın üzerindeyse problem yaşatmam diyor. Ben yüzde 90 altında yüzde 81 engelliyim ama araç kullanmada yüzde 100 engelliyim. Yani araç kullanamam" dedi.

"EMSAL BİR KARAR"

Arslan, "Vergi dairesine bir talepte bulundum ve dedim ki ben özel tüketim istisnasından yararlanmak istiyorum dedim. Vergi dairesi de yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek ret etti başvurumu ama olayı hukuk önüne taşıdık. Hukuk da 'Evet bu birey engelli ve araç kullanabilir durumda değil' dedi. Dolayısıyla 'Bu bireyden ÖTV alınmaması gerekir' dedi. Bu durum, benim durumumda olan on binlerce engelliye emsal bir karardır. Mevzuat ne diyor önemli değil, önemli olan sizin kişisel durumunuz. Siz araç kullanamıyor iseniz, engelliyseniz ve heyet raporu ile bunu ispatlayabiliyorsanız bunun prosedürünü yerine getirip mahkeme yoluyla bu hakkınızı elde edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Türkiye’de ilk olan kararın diğer engelli vatandaşlar için de çıkmasını umduğunu söyleyen Arslan, "Bu karar da Türkiye’de bir ilk. Engelli vatandaşlar öncelikle ÖTV ve MTV istisnasından yararlanmak istiyorum diye vergi dairesine talepte bulunacaklar. Vergi dairesi de mevzuatı göstererek ret edecek. Bu ret işlemini de mahkemeye taşıyacaklar ve umarım benim kararım emsal nitelikte olduğu için benzer kararlar onlara da çıkacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem