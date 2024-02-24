İliç'teki maden faciasının ardından... Siyanürlü altın madeninin faaliyetleri durduruldu

Erzincan İliç'teki maden faciasının ardından gözlerin çevrildiği ve bölge halkının uzun zamandır mücadele ettiği Ordu Fatsa'daki siyanürlü altın madeninin faaliyetleri durduruldu.

Karar, Ordu Valiliği tarafından, Ordu İdare Mahkemesi'nin 25 Aralık 2023 tarihli ruhsat iptali kararına istinaden alındı.

Odatv'den İbrahim Gündüz'ün haberine göre, özellikle geçen yıl aşırı yağışlar nedeniyle madenin siyanür liçleme sahasının sel sularıyla dolması ve bu suların siyanür ile ağır metaller içeren çamurlu su olarak derelere karışması çevre felaketlerine yol açmıştı.

MESLEK ODALARI VE BÖLGE HALKI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

15 Şubat'ta yaşam savunucuları İliç'teki katliamı protesto etmek ve yaşadıkları tehlikeye dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmişti.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eyleme birçok sivil toplum kuruluşu katılırken CHP, SOL Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin Fatsa temsilcileri ile bağımsız belediye başkanı adayları da alanda yer almıştı.

Fatsa'da siyanürle altın ayrıştıran maden şirketine karşı uzun süredir mücadele veren Fatsalılar, "İliç son olsun, İliç'te siyanüre hayır" yazılı pankartlar açmıştı.

Geçen günlerde Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, maden sahalarındaki tehlikeye dikkat çekerek Ordu’daki maden ocakları ile ilgili önlemlerin alınması gerektiği ile ilgili basın açıklaması yayımlamıştı.

İliç'teki maden işletmceliği ile Fatsa'da faaliyet gösteren maden işletmesi arasındaki benzerliğe dikkat çekilen açıklamada, “Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında yaşanan facia sonucu 9 işçinin göçük altında kalması nedeniyle üzüntümüzü kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.