İsrail Sumud Filosu'nda 18 Türk Aktivist Alıkondu
Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada 18 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İsrail donanması, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda dün gece saatlerinde saldırdı.
Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada 18 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: