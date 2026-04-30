Sosyal Medyada Devrim Gibi Karar! Bakan Akın Gürlek Açıkladı: Sahte Hesaplara e-Devlet Kalkanı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya düzenlemesinden faili meçhul dosyalara kadar birçok başlıkta 'yeni dönemin' yol haritasını ilk kez açıkladı. Medyatava.com.tr yazarı Gazeteci Hacı Yakışıklı’nın sorularını yanıtlayan Gürlek, sosyal medyada kimlik doğrulama sisteminin devreye alınacağını ve çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

KULLANICILAR E-DEVLET ÜZERİNDEN DOĞRULAMA KODU ALACAK

Bakan Gürlek, sosyal medyada sahte hesaplar ve dezenformasyonla mücadele için yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını belirtti. Buna göre kullanıcılar, hesap açarken e-Devlet üzerinden bir doğrulama kodu alacak. “Kimlik bilgileri platformlarla paylaşılmayacak. Kullanıcılar doğrudan kimlikleriyle değil, doğrulandıklarını gösteren bir anahtar üzerinden giriş yapacak” diyen Gürlek, bir kişinin birden fazla hesap açabileceğini ancak önemli olanın kimliğin doğrulanması olduğunu vurguladı. Yeni düzenlemenin temel hedefi ise “daha güvenli ve şeffaf bir sosyal medya ortamı” oluşturmak.

'TROL HESAPLAR' VE DEZENFORMASYON VURGUSU

Gürlek, anonim hesaplar üzerinden yürütülen manipülasyon, hakaret ve dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekerek, bu alanın artık daha sıkı denetleneceğini ifade etti. “Sanal bahis, dolandırıcılık ve hakaret gibi suçların yayılmasını kolaylaştıran bu yapıların önüne geçeceğiz. Yeni yasayla suç faillerinin tespiti de kolaylaşacak” dedi.

638 DOSYA, 692 MAKTUL: FAİLİ MEÇHULLER YENİDEN İNCELENİYOR

Bakan Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyalara ilişkin de çarpıcı veriler paylaştı. Buna göre 638 dosya ve 692 maktul yeniden incelemeye alındı. “Biz burada esasında dosyanın adına bakmıyoruz. Hangi isimlere ait olduğuna bakmıyoruz. Meseleyi istatistik ve rakam olarak görmüyoruz. Popülizme değil herkese önem veriyoruz. Her bir can bizim için değerlidir, kutsaldır. 638 dosyayı baştan aşağı inceliyoruz" diyen Gürlek, tüm dosyaların baştan sona analiz edildiğini belirtti.

BAKAN GÜRLEK İLK KEZ AÇIKLADI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kuruluş amacını da açıklayan Gürlek, bu birimin soruşturmalar arasında koordinasyonu sağlayacağını ve delil eksikliği bulunan dosyaların yeniden ele alınmasına katkı sunacağını söyledi. Yeni daire; veri toplama, analiz yapma, savcılıklarla koordinasyon kurma ve kamuoyunu ilgilendiren konularda bilgilendirme süreçlerine destek verecek.

Bakan Gürlek, “Biz Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki bu daire başkanlığını faili meçhul soruşturmalarda genellikle delillerin karartıldığı veya ilk aşamada delillere ulaşılamadığı gözetilerek, suçların cezasız kalmaması ve soruşturma birimleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla kurduk.

Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan faili meçhul soruşturma dosyalarının sistematik şekilde incelenmesini sağlamak, bu dosyaların yeniden ele alınmasına ilişkin yöntem ve stratejileri geliştirmek, faili meçhul kalan soruşturmalarla ilgili olarak bilgi toplamak, analiz etmek ve üst makamlara sunulmak üzere bilgi notları hazırlayacaklar. Cumhuriyet başsavcılıkları ile bilgi akışı ve koordineyi sağlayacaklar. Kamuoyunu ilgilendiren olaylar bakımından basın açıklaması hazırlanmasına ve koordine edilmesine destek sağlanacak.” ifadelerini kullandı.

