İslam Memiş'ten Altın ve Dolar Tahmini: 'Çok Riskli' Diyerek Uyardı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 artışla 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 yükselişle 17 bin 310 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 345 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,03 değer kazanarak 33,5360, euro da yüzde 1,15 artışla 36,6370 liraya yükseldi. BIST 100 endeksi, en düşük 9.733,35 ve en yüksek 10.193,88 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

'İKİ GÜN DAHA DEVAM EDECEK'

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcının aklındaki sorulara yanıt verdi. İşte o açıklamalar:

Deprem etkisinin piyasalarda geçtiğini düşünmüyorum. Belirsiz ve gergin bir haftanın iki gün boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıda direnç seviyeleri var ama resesyon endişeleri fiyatlanıyor. Dolar kuru 33.80 direncini takip etmeyi sürdürecek. Ekonomik koşullara bakmak lazım, dış politikaya bakmak lazım. Trol orduları var köpürtüyorlar, insanlar umut ediyor.

Biz de doların düşük olmasını istiyoruz. Umut etmek farklı, gerçekler farklıdır. Hayaller 25 lira, gerçekler 33 lira. 40 üzerinde beklentimde değişiklik yok benim.

'KENARDA RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380 - 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi, ardından 2402 dolara geldi. Borsalardaki çöküşler devam ederse aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?

Gram altın serbest piyasalarda 2630 - 2640 lira. Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu koruduğu için ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz. Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde, her an her şey olabilir.”