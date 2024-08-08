Altın Fiyatlarında Son Durum

Küresel piyasalarda altının onsu 2 bin 393 dolardan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı'da 4 bin 315 TL'den satılıyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları 8 Ağustos Perşembe yani bugün, hafta başından beri devam eden aşağı yönlü seyrin aksine özellikle küresel piyasalarda hissedilen İran - İsrail arasındaki gerginliğin etkisiyle yeniden yukarı yönlü harekete geçti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 393 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatları güne 2 bin 580 lira çeyrek altın fiyatları ise 4 bin 316 lira seviyesinde başladı. umhuriyet altını da 17 bin 190 liradan satılıyor.



Etiketler
Altın Altın fiyatları Çeyrek Altın Gram Altın
Mahfi Eğilmez'den Enflasyon Vurgulu Mesaj: Faiz İndirimi İçin Tarih Verdi Mahfi Eğilmez'den Enflasyon Vurgulu Mesaj
Bu Bitki Her Eve Lazım! Hane Halkına Şans ve Bol Para Getiriyormuş Bu Bitki Her Eve Lazım! Hane Halkına Şans ve Bol Para Getiriyormuş
Ekonomik Kriz Derinleşti: Yasal Takibe Düşenlerin Sayısı Katlanarak Artıyor 536 Bin Vatandaş Yasal Takibe Düştü
Döviz Kırılması An Meselesi! Selçuk Geçer: 'Öyle 50 Lira 60 Lira da Olmayacak!' 'Öyle 50 Lira 60 Lira da Olmayacak!'
Yatırımları Anlatan Mehmet Şimşek'e Siri'den Müdahale: 'Bir Hata Oldu Tekrar Deneyin' Yatırımları Anlatan Mehmet Şimşek'e, Siri Müdahale Etti
İhracatıyla Dünya Zirvesinde, Tam 55 Ülkeye Satılıyor. Milyonlarca Dolar Kazandırdı. Almanlar, Ruslar, Hollandalılar Almak İçin Sipariş Veriyor İhracatıyla Dünya Zirvesinde, 55 Ülkeye Satılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Yürüyerek Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı Yürüyerek Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı
Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti