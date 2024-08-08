Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatları 8 Ağustos Perşembe yani bugün, hafta başından beri devam eden aşağı yönlü seyrin aksine özellikle küresel piyasalarda hissedilen İran - İsrail arasındaki gerginliğin etkisiyle yeniden yukarı yönlü harekete geçti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yaşanan hareketlilikle birlikte gözler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. Ons altın, şu sıralarda 2 bin 393 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatları güne 2 bin 580 lira çeyrek altın fiyatları ise 4 bin 316 lira seviyesinde başladı. umhuriyet altını da 17 bin 190 liradan satılıyor.





