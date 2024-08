Döviz Kırılması An Meselesi! Selçuk Geçer: 'Öyle 50 Lira 60 Lira da Olmayacak!'

Gerçek Gündem Yazarı Selçuk Geçer, katıldığı HalkTv canlı yayınında Türkiye’nin ekonomik durumunu açıkladı. Döviz kırılmasının an meselesi olduğunu söyleyen Geçer, “Dövizin uçarı kaçarı yok. Öyle 50 lira 60 lira da olmayacak. Şuanda şirketlerin döviz açıkları inanılma noktaya gelmiş durumda. Bu saatten sonra olacak döviz kırılması şirketleri patlatacak.” dedi.

'TÜRKİYE’NİN EKONOMİ PROGRAMI YOK'

İşte Geçer’in açıklamaları:

Geçtiğimiz Pazartesi günü tüm dünyada yaşanan borsa krizine ilişkin Geçer, “TÜİK verilerine göre her şey normal. Öncelikle şunun altını çizelim Türkiye’de uygulanan bir program yok. Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi programı olarak lanse ediliyor ama öyle bir program yok. Şimşek’ten önceki Nebati’nin de onun öncesinin de bir ekonomi programı yoktu. Ne vardı? Finansal programlar vardı. Para yönetmeye çalışıyorlardı. Dolar yükselmesin enflasyon artmasın, dolar zaman zaman yükselsin ihracat artsın, dış ticaret açığı azalsın cari açık biraz firenlesin. Böyle bir oyun oynamaya çalıştılar. Her seferinde biraz daha fazla batırdılar. Her seferinde de yeni yeni döviz havuzları yarattılar. Kur korumalı mevduat, bütün dövizlerin yastık altına kaçma gibi yapılanlar döviz havuzlarıdır."

KRİZİN BOYUTU BÜYÜYOR

"Bir şeyi azaltmaya çalışırken sürekli artırmaya devam ediyorlar. Ve krizin boyunun büyüklüğünü de artırıyorlar. Mehmet Şimşek politikalarıyla doğru noktaya gidiyoruz denilmesi hiç gerçekçi değil çok daha sıkıntılı bir yere gidiyoruz. Neden çok sıkıntılı bir yere gidiyoruz?"

MEHMET ŞİMŞEK TEPKİSİ

Şimşek’in ülkeye para getireceğinin söylenmesi üzerine eski dönem bakanlığına değinen Geçer, “ Mehmet Şimşek’in döneminde ülkeye oluk oluk para mı akıyordu? Niye o dönemde dolar yükseliyordu o zaman? Merkez Bankası’nın rezervleri neden onun döneminde eridi? Sorarlar adama bunu.” diyerek tepki gösterdi.

'DÖVİZİN UÇARI KAÇARI YOK'

"Sürekli olarak para politikası oynanıyor. Çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Bugünden sonra dövizin kırılması ki kırılmama ihtimali yok. Dövizi bu seviyede tutan ne Erdoğan ne Şimşek’tir. Dövizin uçarı kaçarı yok. Öyle 50 lira 60 lira da olmayacak. Şuanda şirketlerin döviz açıkları inanılma noktaya gelmiş durumda. Bu saatten sonra olacak döviz kırılması şirketleri patlatacak.”

'EKONOMİYİ ŞİMŞEK VE ERDOĞAN YÖNETİYOR DİYEN ADAMIN ALNINI KARIŞLARIM'

Bir komplo örneği veren Geçer, “Esas mevzumuz şu: 2001 ile bugün şablon gibi oturuyor. Bu süreci Mehmet Şimşek yönetiyor diyen adamın alnını karışlarım. Bu süreci Erdoğan yönetiyor diyen adamın da alnını karışlarım. Bu süreci bu dövizi burada tutanlar yönetiyor. Ve bu dövizi burada tutunlar sadece dövizden para kazanmak için yapmıyorlar bu işi. Bunu yapmalarının temel sebebi Türkiye’de arta kalan diğer şirketlerin de ele geçirilmesi 2001’e olduğu gibi. Bu komplo teorisi falan değildir. Şirketler batsın diye yapılıyor. Bedavaya Türkiye’nin şirketlerini patır patır toplayacaklar. Dövizi tutan da kırılmasını da sağlayan Türkiye Cumhuriyeti değil. Bunu yapanlar yabancı bankalar.” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem