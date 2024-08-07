Yatırımları Anlatan Mehmet Şimşek'e Siri'den Müdahale: 'Bir Hata Oldu Tekrar Deneyin'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında Türkiye'ye neden yatırım geleceğini anlattığı sırada Siri'nin "Bir hata oldu tekrar deneyin" diyerek araya girmesi, sosyal medyanın gündemine oturdu.ş.

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Yatırımları Anlatan Mehmet Şimşek'e Siri'den Müdahale: 'Bir Hata Oldu Tekrar Deneyin'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, katıldığı canlı yayında Türkiye'ye neden yatırım geleceğini anlattığı sırada Siri'nin araya girmesiyle dikkat çeken bir an yaşandı.

Şimşek, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken kendisine yöneltilen "Niye Türkiye'ye yatırım gelir?" sorusunu yanıtlarken devreye giren iOS’un sesli asistanı Siri, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin" dedi.

Telefondan gelen İngilizce sesi duyan Şimşek ise, "Siri devreye girmiş" diyerek gülümsedi.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar Siri'nin zamanlamasına dikkat çekti.

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