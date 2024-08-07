TÜRK-İŞ'ten Zam Talebi

Asgari ücrete zam, vergide ve gelirde adalet konuları üzerinden toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

Habertürk’ten Buse Gençtürk’ün haberine göre, toplantıda ocak ayı başlangıçlı toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24,73 oranının diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talebi vurgulandı.

Söz konusu toplantıda, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunca, vergide adaletin sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiği belirtildi. Vergi sisteminin 2025 merkezi yönetim bütçe kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin talep edildiği ifade edildi.

Basına açık yapılan toplantıda TÜRK-İŞ ve Türk-İş’e bağlı sendikalar, Türkiye’nin dört bir yanında vergide adalet konusunda toplantılar yapacak. Ardından ağustos ayı sonunda başlayacak şekilde il il mitingler gerçekleştirilecek. Mitinglerin yapılamayacağı illerde de basın açıklamaları düzenlenecek. İllerdeki mitinglerin ardından Ankara'da bir miting gerçekleştirilerek vergide adalet istenecek.



