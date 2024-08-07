Yurt Dışından Telefon Almak Hayal Olacak! IMEI Kayıt Ücretine Fahiş Zam Yolda

Türkiye’de vergi, ceza, harç, tarife ve benzer kalemlerdeki maktu tutarlar Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak belirleniyor. Yeniden Değerleme Oranı, değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıyla tespit ediliyor. Dolayısıyla ekim ayında YDO ve dolaylı olarak 2025 yılı vergi ve harç zamları da belli olacak.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gerçekleştirdiği projeksiyon ile yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında olacağını belirtti. Bu bağlamda 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yurt dışından getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 31.692 TL’den 45.953 TL’ye yükselecek.

Eğer ekim ayı enflasyonu yüzde 0 bile gelecek olsa YDO yine de yüzde 42,76 olacak. Bu şekilde de IMEI kayıt ücreti 45.243 TL'ye yükselecek.

SON 10 YILDA REKOR ARTIŞ

Öte yandan 2015 yılında kayıt ücreti sadece 131 TL’ydi. Bu, 2016 yılında 138 TL’ye ve 2017 yılında ise 149 TL’ye yükseltilmişti. 2018 yılında 500 TL olan IMEI kayıt ücreti 2019 önemli ölçüde zamlanarak 1500 TL’ye, 2020 yılında 1838 TL’ye, 2021 yılında 2.006 TL’ye yükseltilmişti. 2022 yılında 2.732 TL olan ücret 2023’te iki kez değişerek önce 6.091 sonra 20.000 TL olmuştu. 2024 yılı için ise güncel rakam 31.692 TL.

Böylelikle 9 yıl önce, 2015 yılında 131 TL olan IMEI ücreti 2024 için yüzde 24 bin oranında artış göstermiş oldu. Eğer 2025 yılı için 45.953 TL rakamı gerçekleşirse son 10 yıldaki artış yüzde 34 bin 978 olarak kayıtlara geçecek.