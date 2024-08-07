Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 627 Bin Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 627 bin liraya geriledi.

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Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 627 Bin Liraya Geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 560 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 638 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 627 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 640 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 4 milyar 170 milyon 359 bin 986,16 lira, işlem miktarı ise 1.616,77 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 837 milyon 939 bin 607,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG
DOLAR/ONS

Önceki Kapanış
2.640.000,00
2.449,50

En Düşük
2.560.000,00
2.370,00

En Yüksek
2.638.000,00
2.452,40

Kapanış
2.627.000,00
2.448,00

Ağırlıklı Ortalama
2.566.408,15
2.419,19

Toplam İşlem Hacmi (TL)
4.170.359.986,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg)
1.616,77

Toplam İşlem Adedi
45

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