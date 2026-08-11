İSKİ Saat Verdi... Küçükçekmece’de 8 Saatlik Su Kesintisi
İSKİ, altyapı çalışmaları nedeniyle Küçükçekmece’nin iki mahallesinde 8 saat boyunca su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçükçekmece’de deprem riskine karşı yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’nde bulunan 500 milimetre çapındaki düktil font ana isale hattında, hattın deprem riskine karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışmalar nedeniyle 12 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 ile 13 Ağustos Perşembe günü saat 06.00 arasında Tevfikbey ve İnönü mahallelerine su verilemeyecek. İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden şebekeye verilmesinin planlandığını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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