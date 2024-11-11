IŞİD'in Kaçırdığı Çocuğun Vasiliği IŞİD'li Aileye Verilmişti; Mahkemeden Flaş Karar

Ankara'da devlet koruması altındaki Ezidi kız çocuğunun vasiliğinin kendisini kaçıran ve hakkında 'uluslararası insan ticareti' davası açılan IŞİD'li Sabah Ali Oruç'un ağabeyinin eşine verildiği ortaya çıkmıştı. Kararın tepki çekmesinin ardından mahkeme geri adım attı. Çocuğun vasiliğinin IŞİD'lilere veren karar iptal edildi. Mahkeme Ankara Barosu’na yazı göndererek, çocuğun vasiliği için avukat atanmasını talep etti.

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IŞİD'in Kaçırdığı Çocuğun Vasiliği IŞİD'li Aileye Verilmişti; Mahkemeden Flaş Karar

IŞİD militanları tarafından Türkiye'ye kaçırılıp, karanlık internette (dark web) satışa çıkarıldığı tespit edildikten sonra polis operasyonu ile kurtarılan Ezidi kız çocuğunun vasiliğinin, kendisini kaçıran ve hakkında 'uluslararası insan ticareti' davası açılan IŞİD'li Sabah Ali Oruç'un ağabeyinin eşine verildiği ortaya çıkmıştı. Kararın kamuoyunda tepki çekmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

MAHKEME KARARI İPTAL ETTİ

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre; Ankara 8 Sulh Hukuk Mahkemesi bugün kız çocuğunun vasiliğinin IŞİD'lilere veren kararı iptal etti. Mahkeme Ankara Barosu’na yazı göndererek, Ezidi kız çocuğu için bir avukat atanmasını talep etti.

VASİLİK İÇİN AVUKAT ATANACAK

Avukatın birkaç gün içinde atanacağı öğrenildi. Avukatın vasiliğinin kesinleşmesinin ardından çocuk ile yüz yüze görüşeceği de öğrenildi. Vasi olarak atanan avukat çocuğun lehine olacak kararlarda belirleyici olacak.

IŞİD'in Kaçırdığı Ezidi Çocuğun Vasiliği IŞİD'li Aileye VerildiIŞİD'in Kaçırdığı Ezidi Çocuğun Vasiliği IŞİD'li Aileye VerildiGüncel

Kaynak: Artı Gerçek

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