İzmir'de Yürek Yakan Facia: Anne Hurda Toplamaya Gitti, 5 Çocuk Evde Yanarak Öldü

İzmir’in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkiindeki tek katlı bir evde saat 19.00 sıralarında iddiaya göre, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde bulunan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3’ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan’ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların 3’ünün olay yerinde zehirlenerek, 2’sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Baba Hakan Akcan’ın ise bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

ANNE HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Anne Melisa Akcan, çocukların kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde fenalaşarak tedaviye alındı. Anne Akcan'ın tedavisinin ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI: '5'İ DE ÜST ÜSTE YATIYORDU'

Yangını gören komşu Yusuf Şahin (57), "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde onlara 'Ekmek almaya gidiyorum' dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üstüste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar." dedi.

CHP'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuğun can vermesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Selçuk’ta yaşanan acı olayda, aileleri evde bulunmayan küçük yaşlardaki beş çocuğumuzu elektrik sobasından çıkan yangında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Masum yavrularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA