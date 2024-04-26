İsias Oteli davasında ara karar çıktı: Yeni bilirkişi raporu için teknik üniversite tercih edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman’daki İsias Otel’de konaklayan 31 turist rehberi ve KKTC’li ortaokul voleybol takımı kafilesinden 25’i çocuk 35 kişi hayatını kaybetmişti. İsias davasının ikinci duruşmasında Mahkeme Heyeti, ara kararı açıkladı.

İsias Oteli davasında ara karar çıktı: Yeni bilirkişi raporu için teknik üniversite tercih edilecek

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İsias davasının ikinci duruşmasında Mahkeme Heyeti, ara kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Yeni bilirkişi raporu için de teknik bir üniversite tercih edilecek.

Mahkeme, Tutuksuz yargılanan ve davalardan vareste tutulan sanıklar Halil Bağcı, Efe Bozkurt, Seda Bozkurt Zeren, Şule Bozkurt Özbek, Ulviye Bozkurt, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu’nun adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmalarının devamına karar verdi.

Efe Bozkurt ve Halil Bağcı’nın tutuklanmaları talebini redden mahkeme heyeti, Bozkurt ve Bağcı’nın davalardan vareste tutulmasını kararlaştırdı. Tutuklu sanıklardan Erdem Yıldız’ın da bir sonraki duruşmada hazır edilmesi istendi.

Gaziantep Barosu'nun davaya katılma talebine ise mahkemeden ret kararı geldi. Yeni bilirkişi raporu için dosyanın mümkün mertebe teknik bir üniversiteden alınması için sevk edilmesine karar verildi.

İsias davasında bir sonraki duruşma, 12 Haziran 2024 tarihinde saat 9.00’da görüşülecek.

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Kaynak: ANKA

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