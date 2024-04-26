ABD'den 'Programlanmış bir şey yok' açıklaması gelmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Bloomberg’e konuşan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği ABD gezisinin ertelendiğini açıkladı.

İsmini açıklamak istemeyen bir Türk yetkili, ertelemenin Erdoğan’ın “programında meydana gelen değişiklikler sebebiyle” Ankara hükümetinin talebi üzerine ertelendi. Yetkili, yeni ziyaret tarihinin muhataplarıyla görüşülerek belirleneceğini açıkladı.

Aynı yetkili, ABD Başkanı Joe Biden ve Erdoğan’ın görüşmesinin 9-11 Temmuz’da Washington’da gerçekleşecek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi’nden önce gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna “Kesin değil ama muhtemelen o ziyaretten önce” yanıtını verdi.

Dün bir soru üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin soruya “Programlanmış bir şey yok” yanıtını vermişti.