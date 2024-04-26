Elazığ'da taciz iddiası: Bir öğretmen tutuklandı

Elazığ’da bir lisede öğretmen olan İ.B. hakkında kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Velilerin şikayeti sonrası gözaltına alınan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taciz iddiasının ardından öğretmen İ.B.’yi açığa aldı.

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Elazığ'da taciz iddiası: Bir öğretmen tutuklandı

Elazığ’da bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında, okuldaki bazı kız öğrencileri taciz ettiği iddiasında bulunuldu. Öğrenci velilerinin harekete geçmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan şikayet sonrası savcılık, öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adliyeye sevk edilen öğretmen İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taciz iddiasının ardından öğretmen İ.B.’yi açığa aldı.

Kaynak: İHA

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