Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e yanıt: Filistin halkına zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı: Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e yanıt: Filistin halkına zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir." denildi.

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Kaynak: AA

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