İşçi servisi kaza yaptı, bir işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Tekke köyünde bir kireç fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. İşçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kıyıdaki tabelaya ve ardından çöp kutusuna çarptı. Kontrolden çıkan minibüs taklalar atarak durabildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazanın etkisiyle ön camdan fırlayarak yola savrulan işçilerden 26 yaşındaki Gürkan Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.