Avukat Emre Özmen hayatını kaybetti
Avukat Emre Özmen, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Özmen'in yanı sıra meslektaşı Doğukan Küpeli ve 3 kişi daha kazada yaşamını yitirdi.
Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada İş insanı Levent Özmen'in oğlu 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen ile 29 yaşındaki Avukat Doğukan Küpeli dahil 5 kişi hayatını kaybetti.
Ersöz Hukuk Bürosu'nda çalışan Özmen'in cenazesi ikindi namazına müteakip Bahattin Nakıboğlu Cami'nde yüzlerce insanın katıldığı cenaze namazının ardından göz yaşlarıyla asri mezarlıkta toprağa verildi.
Özmen, gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun davasında görev almıştı.