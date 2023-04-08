Çiftlik Bank davası kapsamında Uruguay'da yakalanan şüpheli Türkiye’ye getirilecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank davasının baş sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay’da yakalanan O.N.K. isimli şüphelinin Türkiye’ye getirileceğini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte hareket ettiği belirlenen ve Uruguay'da gözaltına alınan O.N.K. isimli şüphelinin Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Açıklamada, şüpheliyi getiren Uruguay uçağının bugün saat 22.40’ta İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı kaydedildi.

Çiftlik Bank davasında ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Aydın da Temmuz 2021'de Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.