Çiftlik Bank davası kapsamında Uruguay'da yakalanan şüpheli Türkiye’ye getirilecek

Çiftlik Bank vurgunu davasında şüpheliler arasında yer alan O.N.K Uruguay'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Çiftlik Bank davası kapsamında Uruguay'da yakalanan şüpheli Türkiye’ye getirilecek

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 bin 559 kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank davasının baş sanığı Mehmet Aydın ile hareket ettiği gerekçesiyle Uruguay’da yakalanan O.N.K. isimli şüphelinin Türkiye’ye getirileceğini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte hareket ettiği belirlenen ve Uruguay'da gözaltına alınan O.N.K. isimli şüphelinin Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Açıklamada, şüpheliyi getiren Uruguay uçağının bugün saat 22.40’ta İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı kaydedildi.

Çiftlik Bank davasında ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Aydın da Temmuz 2021'de Brezilya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Lütfü Savaş, eleştirileri yanıtladı: Emek’te kentsel dönüşümü ben istedim, AKP’li belediyeye verdiler, alüvyon zeminde 13 katlı proje hazırlandı Lütfü Savaş: Emek’te kentsel dönüşümü ben istedim, AKP’li belediyeye verdiler
En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar.. En utangaç 4 burç! Onlar hiç özgür değiller ve çok sıkıcılar..
Boğaziçi Üniversitesi, akademisyenlerin haberleşme platformunu kapattı Boğaziçi Üniversitesi, akademisyenlerin haberleşme platformunu kapattı
Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor! Musluktaki inatçı lekeleri ve kireci yok ediyor! Kireçlenmiş muslukları yeni gibi yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..