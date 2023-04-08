SES: 'Kızılay'a yönelik güvensizliğe rağmen kan bağışına devam etmek zorundayız'

Kızılay'daki kan stokunun riskli seviyeye indiği yolundaki açıklamaların ardından SES de bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kızılay'a olan güvensizliğin kan bağışına olan olumsuz etkilerinin sağlık kurumlarında daha iyi gözlemlendiğini bildirdi.

"Tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışı sürekli olmak durumundadır" denilen açıklamada, "Kan bağışının hayat kurtardığı bilinciyle üyelerimiz başta olmak tüm halkımızın bir başkası için yaşama yeniden tutunma mutluluğunun önemli dayanışması olan kan bağışını yapmaktan imtina etmemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"KAN BAĞIŞINI YAPMAKTAN İMTİNA ETMEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Vatandaşlara 'kan bağışı yapmaktan imtina etmemeleri' çağrısı yapılan SES açıklaması şöyle:

"Hiçbir dönemde olmadığı kadar Kızılay’a yönelik artan güvensizliğin (çadır satma, kan satma, yiyecek satma vb. durumlar nedeniyle) kan bağışına olumsuz etkilerini maalesef sağlık kurumlarımızda daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışı sürekli olmak durumundadır. Bu nedenle bir yandan eleştirilerimizi en sert şekilde yapıp şeffaf ve toplum yararına faaliyet yürütecek bir Kızılay’ı yaratmaya çalışırken diğer yandan yaşamak ve yaşatmak çabamızı dayanışma ile büyüteceğiz. Kan bağışının hayat kurtardığı bilinciyle üyelerimiz başta olmak tüm halkımızın bir başkası için yaşama yeniden tutunma mutluluğunun önemli dayanışması olan kan bağışını yapmaktan imtina etmemeye çağırıyoruz."