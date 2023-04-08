SES: 'Kızılay'a yönelik güvensizliğe rağmen kan bağışına devam etmek zorundayız'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, kan bağışı çağrısında bulundu. 'Çadır satma, kan satma, yiyecek satma vb. durumlar nedeniyle' Kızılay’a yönelik artan bir güvensizlik olduğuna dikkat çekilen SES açıklamasında, "Tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışı sürekli olmak durumundadır" denildi.

SES: 'Kızılay'a yönelik güvensizliğe rağmen kan bağışına devam etmek zorundayız'

Kızılay'daki kan stokunun riskli seviyeye indiği yolundaki açıklamaların ardından SES de bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kızılay'a olan güvensizliğin kan bağışına olan olumsuz etkilerinin sağlık kurumlarında daha iyi gözlemlendiğini bildirdi.

"Tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışı sürekli olmak durumundadır" denilen açıklamada, "Kan bağışının hayat kurtardığı bilinciyle üyelerimiz başta olmak tüm halkımızın bir başkası için yaşama yeniden tutunma mutluluğunun önemli dayanışması olan kan bağışını yapmaktan imtina etmemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"KAN BAĞIŞINI YAPMAKTAN İMTİNA ETMEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Vatandaşlara 'kan bağışı yapmaktan imtina etmemeleri' çağrısı yapılan SES açıklaması şöyle:

"Hiçbir dönemde olmadığı kadar Kızılay’a yönelik artan güvensizliğin (çadır satma, kan satma, yiyecek satma vb. durumlar nedeniyle) kan bağışına olumsuz etkilerini maalesef sağlık kurumlarımızda daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışı sürekli olmak durumundadır. Bu nedenle bir yandan eleştirilerimizi en sert şekilde yapıp şeffaf ve toplum yararına faaliyet yürütecek bir Kızılay’ı yaratmaya çalışırken diğer yandan yaşamak ve yaşatmak çabamızı dayanışma ile büyüteceğiz. Kan bağışının hayat kurtardığı bilinciyle üyelerimiz başta olmak tüm halkımızın bir başkası için yaşama yeniden tutunma mutluluğunun önemli dayanışması olan kan bağışını yapmaktan imtina etmemeye çağırıyoruz."  

Etiketler
Kızılay
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Çözüm aslında tek bir yerde Selvi Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım
Her şey rant için: AKP'li belediye depremzedelere gönderdiği yardım kolilerini yine bir AKP'liden almış AKP'li belediye depremzedelere gönderdiği yardım kolilerini yine bir AKP'liden almış
Deprem korkusu nedeniyle İstanbul'dan herkesin kaçtığı ilde ev bulunamıyor! Deprem korkusu nedeniyle İstanbul'dan herkesin kaçtığı ilde ev bulunamıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..