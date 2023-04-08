Selvi Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Çözüm aslında tek bir yerde

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.

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Selvi Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Çözüm aslında tek bir yerde

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında paylaşım yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Ben pek çok sorunumuzun çözümünün aslında tek bir yerde olduğunu görüyorum. İnsanımızın şefkate ihtiyacı var. Dünya görüşümüz, yaşam tarzımız ne olursa olsun ortak noktamız, hepimizin sadece biraz şefkate ihtiyaç duyması bu ülkede. Birazcık daha şefkate…"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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