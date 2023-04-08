İzmir'de kiracıya saldırıya hapis talebi

1 Şubat 2021’de İzmir’in Buca ilçesinde organizasyon işiyle uğraşan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Senem Onat, pandemi döneminde işleri bozulunca kirayı geciktirdi.

Ev sahibi M.Ç. bu nedenle icra takibi başlattı. Ev sahibi M.Ç. ile eşi N.Ç., gelinleri D.Ç. ve oğlu A.Ç., Senem Onat ile kira konusunu konuşmaya gitti. Çıkan tartışma sonunda Onat polise giderek şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan ev sahibi aile, Senem Onat ile apartmanın önünde yeniden karşılaştı. Onat’ın önü A.Ç. ve D.Ç. tarafından kesildi.

"SENİ YAŞATMAYIZ"

İddialara göre, Senem Onat’a küfür ve hakaretlerde bulunduktan sonra “Biz aşiretiz. Seni yaşatmayız” diyen A.Ç. ve D.Ç. kadını darbedildi. Onat’ın özellikle ameliyatlı göğsüne yumruk atılarak, “Kalbine doğru vurun. Gebersin” diye küfürler edildiği öne sürüldü. Bu sırada Onat’ı evine bırakan arkadaşının arabasının camı da kırıldı, sürücü aynı kişiler tarafından darbedildi.

750 TL'Sİ ZORLA ALINDI

Onat bir yandan kendini korumaya çalışırken, bu sırada cüzdanındaki 750 lira parası “Bu tutarı da alıp borcun olan kiradan düşüyoruz” diyerek zorla alındı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Buca Polis Merkezine 3 saat sonra yeniden giden Onat, bir daha şikayetçi oldu. Olay yerinde düşen ev sahibi M.Ç.’ye ait cep telefonu da polislere teslim edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Senem Onat’ı darp ederek kira borcundan kaynaklanan hukuki alacaklarını kadının cüzdanından 750 lira parayı zorla alarak tahsil ettikleri belirtildi. Şüphelilerin yağma suçunu işledikleri ve kamu davası açmak için yeterli şüphe oluştuğu vurgulandı. A.Ç. ve eşi D.Ç.’nin ‘Hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak’ suçundan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, tutuksuz sanıklar A.Ç. ve D.Ç.’nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem