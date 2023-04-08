Boğaziçi Üniversitesi, akademisyenlerin haberleşme platformunu kapattı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyenlerin e-posta üzerinden birbirleriyle iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak için kullandığı Instforum’u kapattı. Platform, akademisyenler tarafından 1996 yılından bu yana kullanılıyordu.

Evrensel’in haberine göre, bir süredir foruma e-posta gönderemedikleri için forumun neden kullanılmadığını soran ancak sorularına yanıt alamayan akademisyenler Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvuru sayesinde forumun kapatıldığı bilgisine ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi ilk etapta yönetim ile ilgili eleştirilerde bulunan öğretim üyeleri ceza olarak listeden çıkarıldı. Daha sonrasında ise Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile emekli öğretim üyelerinin de Instforum üyelikleri sonlandırıldı. Bu müdahaleler sonucunda 14 Mart 2022 tarihinde 763 olan üye sayısı 23 Kasım 2022 tarihine gelindiğinde 439’a kadar indi.

AKADEMİSYEN KONUYU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU'NA TAŞIDI

Üyeliği iptal edilen bir akademisyen konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı. Karar ile ilgili şikayette bulunan akademisyen üyeliğinin yeniden açılmasını talep etti. Başvuruyu incelemeye alan Kurul’un belge talebi üzerine yanıt gönderen Rektörlük, “Instforum halen aktif olmadığından tüm üyelere kapalıdır” bilgisini verdi. Yapılan açıklamada forumun neden kapatıldığı veya ne zaman aktif hale getirileceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

"KIZARSAN SANA İLETİLMEK İSTENEN MESAJI GÖREMEZSİN”

Instforum, 16 Aralık 1996'da kurulan ve o zamandan bu yana öğretim üyelerinin, öğretim görevlilerinin ve ders veren okutmanların iletişim kurduğu bir e-posta hizmeti olan forum, üniversite ile ilgili konuların paylaşıldığı ve görüş alışverişinin yapıldığı bir platform olarak aktif bir şekilde kullanılıyordu.

Forumun kurulduğu yılda rektörlük yapan Üstün Ergürder bu haberleşme platformu ile ilgili olarak “Şimdi herkes sosyal medyayı konuşuyor. Biz Boğaziçi’nde 1997’de InstForum ile ilk sosyal medyayı kurmuştuk. Instforum’da her konuda tartışmalar olurdu hatta son derece sert mesajlar da alırdık. Ama onları okurken, dinlerken kızmayacaksın. Kızarsan sana iletilmek istenen mesajı göremezsin” yorumunda bulunmuştu.