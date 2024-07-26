İş Dünyasının Acı Kaybı: Polat Holding'in Kurucusu İbrahim Polat Yaşamını Yitirdi

Polat Holding’in ve Cem Vakfı kurucularından, iş insanı İbrahim Polat’ın 93 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

İş dünyasının bilindik isimlerinden biri olan Polat, ayrıca Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat’ın da babası oluyor. İş insanı İbrahim Polat'ın cenazesinin pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrasında Zincirlikuyu'da toprağa verileceği öğrenildi.

GALATASARAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray, eski başkanlarının babası İbrahim Polat hakkında başsağlığı mesajı yayımladı. Galatasaray’ın açıklaması şöyle:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

İBRAHİM POLAT KİMDİR?

1955 yılında açtığı müteahhitlik firması ile Türkiye’nin en köklü işletmelerinden birinin temelini atan Sayın İbrahim POLAT 1931 yılında Erzurum Aşkale’de doğmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Genç yaşta müteahhitliğe başlayarak ilk firmasını kurmuş ve İstanbul’da çok sayıda seçkin binaya imza atmıştır. 1972’de İzmir’de Ege Seramik Fabrikalarını kurarak başladığı sanayi sektöründeki girişimlerine daha sonra seramik sağlık gereçleri, madencilik ve enerji alanlarını da katan Polat, 1993 yılında İstanbul Polat Renaissance Hotel ile Turizm Sektörüne giriş yapmıştır.