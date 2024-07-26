Düğün Magandalarına Para Cezası

Kayseri'de bir düğünde havaya ateş açan 11 kişiye toplam 91 bin 542 TL ceza uygulandı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Düğün Magandalarına Para Cezası

Kayseri'de Pınarbaşı ilçesi Yukarıborandere Mahallesi'nde, 20 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında, düğünde hava ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri görüntüleri inceleyip, düğün sırasında havaya ateş eden 33 kişinin kimlik ve adres tespitini yaptı. Bu kapsamda 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 12 tabanca, 18 tabanca şarjörü, 6 av tüfeği, 3 bin 38 fişek ve 2 tabanca kutusu ele geçirildi.

Havaya ateş ettiğini kabul eden 11 kişiye toplam 91 bin 542 TL ceza uygulandı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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