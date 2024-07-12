İş Dünyasının Acı Kaybı: Denizde Fenalaşarak Can Verdi

İş insanı Çetin Özataç, tatile gittiği Bodrum’da, denizde olduğu sırada fenalaştı. Özataç, sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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İş Dünyasının Acı Kaybı: Denizde Fenalaşarak Can Verdi

Muğla’nın meşhur ilçesi Bodrum’a Ankara’dan tatile gelen Coca-Cola İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü Çetin Özataç, Akyarlar Mahallesi’ndeki plajda denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıldığı söylenen ve olduğu yerde hareketsiz kaldığı gözlemlenen Özataç’ın fenalaştığı belirtildi.

Özataç’a, plaja gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, ünlü iş insanı ardından hastaneye kaldırıldı. Özataç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası Özataç’ın ölümü iş dünyasında üzüntü yarattı.

Çetin Özataç’ın Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği, cenazesinin defnedilmek üzere sonrasında Ankara’ya gönderileceği bildirildi.

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