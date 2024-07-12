Fenerbahçe'den Kritik Transfer! Cenk Tosun, Ezeli Rakibe İmza Atacak
Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.
Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin euroya Everton'a giden Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.
Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.
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