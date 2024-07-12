Fenerbahçe'den Kritik Transfer! Cenk Tosun, Ezeli Rakibe İmza Atacak

Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.

Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor. 2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin euroya Everton'a giden Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.

Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.