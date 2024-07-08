O Görüntüler Çok Konuşulmuştu... Cenk Tosun TFF Başkanı Büyükekşi'nin Elini Neden Sıkmadı?

Milli takımın golcüsü Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'nin elini sıkmadığı iddialarına ilişkin yanıt verdi. Cenk Tosun açıklamasında, "Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye” dedi.

O Görüntüler Çok Konuşulmuştu... Cenk Tosun TFF Başkanı Büyükekşi'nin Elini Neden Sıkmadı?

Türkiye A Milli Takımı’nın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin futbolcularla tokalaştığı sırada, kendisinin Büyükekşi’nin elini sıkmadan etrafından dolandığı görüntülerin ardından ortaya çıkan iddialara yanıt verdi.

EURO 2024’e çeyrek finalde veda eden A Milli Takım, dün gece ülkeye döndü. Cenk Tosun’un TFF Başkanı Büyükekşi ile tokalaşmadığı görüntüler Türkiye’nin gündemine oturdu.

Konuya ilişkin Ekol TV’de kendisine sorulan "Başkanın elinin sıkmaman bilinçli bir şey miydi? O anda ne oldu?" sorusunu yanıtlayan Tosun, "Bilinçli bir şey değildi. Başkanla ondan bir dakika önce bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TA KALACAK MI?

Beşiktaş’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından, geleceğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Cenk Tosun şunları kaydetti:

"Ben turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Bildiğiniz gibi şu an boşta bir oyuncuyum. Tabi Beşiktaş'ta kalmak isterim ama şu an önce bir tatilimi düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim."

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