Bahçelievler'de Dehşet! Dükkanının Önünde Alkol Alan Kişiyi Uyardı, 6 Kez Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Bahçelievler'de bir dükkanının merdivenlerinde alkol içen kişi, kendisini uyaran dükkan sahibini 6 kez göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de Dehşet! Dükkanının Önünde Alkol Alan Kişiyi Uyardı, 6 Kez Kalbinden Bıçaklanarak Öldürüldü

İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta 9 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında bir iş yeri sahibi katledildi.

İddialara göre, sokakta demirci dükkanı olan Mehmet isimli kişi ve kardeşi dükkandan aracına demir yüklemek istedi. O sırada dükkanın merdivenlerinde alkol alan Emrah K. ile dükkan sahibi tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Emrah K. yanında bulunan bıçak ile dükkan sahibini göğüs bölgesinden 6 kez bıçakladı. Emrah K., kavgayı ayırmaya çalışan dükkan sahibinin kardeşini de bıçakladı. Saldırgan olayın ardında koşarak kaçtı.

6 KEZ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan abi kardeşi ambulans ile hastaneye götürdü. 6 kez göğsünden bıçaklanan kişi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölen kişinin kardeşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken olayı gerçekleştiren Emrah K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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