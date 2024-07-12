Beylikdüzü'ndeki Kadın Cinayetinde Korkunç Detay

İstanbul'da 23 yaşındaki genç kız bir erkek tarafından katledildi. F.D. isimli bir şahıs, boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdı. Poşetle bir inşaata atılan ceset, polis ekiplerince bulundu. Çıkan bilgilere göre katil zanlısının, genç kızı sosyal medyada kadın taklidi yaparak kandırdığı ve evine çağırdığı ortaya çıktı.

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Beylikdüzü'ndeki Kadın Cinayetinde Korkunç Detay

İstanbul Beylikdüzü'nde genç kızı boğarak öldürdükten sonra cesedini 6 parçaya ayıran zanlı Fethi D.'nin, Erva Raziye Asar'ı sosyal medya üzerinden kadın taklidi yaparak kandırdığı ve evine çağırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Haziran günü saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Sahil Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana gelmişti. Zanlı Fethi D. boğarak öldürdüğü genç kızın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra poşetle inşaata atmıştı.

Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken katil Fethi D.'nin, Erva Raziye Asar'ı (23) sosyal medya hesabı üzerinden kadın olarak tanıtarak kandırdığı tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, kendine açtığı sahte sosyal medya hesabıyla Erva Raziye Asar'la iletişime geçen zanlı Fethi D., maktulü ‘bir ağabeyim var onun evine temizliğe gidebilir misin?' diyerek ikna etmeye çalıştı.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uğraşları sonucu ikna olan Erva Raziye Asar, Fethi D.'nin Esenyurt'taki dairesine geldi. Burada genç kızı boğarak öldüren zanlı, bedenini 6 parçaya ayırarak bir süre buzlukta sakladı. Daha sonra poşetlerle birlikte gece bekçisi olarak çalıştığı inşaata giden Fethi D., yakınlarda bulunan başka bir inşaatın asansör boşluğuna cesedi attı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Fethi D., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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