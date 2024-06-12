İş cinayetinde ölen ‘çocuk işçi’nin ailesi şikayetçi olmadı: Üstü kapatılmak isteniyor

TUĞBA ÖZER/GERÇEK GÜNDEM

Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet Dırek Turan Haskiro Adana'da, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki Dağ Tekstil’e ait tekstil atölyesinde çalışırken asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı. Diğer işçilerin haber verdiği itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmet Dırek Turan Haskiro’nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma açıldı.

‘ANNESİNİ ZİYARETE GELDİ’ SAVUNMASI

Küçük çocuğun aynı atölyede çalışan annesinin iş cinayetinin ardından şikayetçi olmadığı ortaya çıktı. Birleşik Tekstil Deri Dokuma İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Adana temsilcisi, avukat Tugay Bek, iş cinayetinin üstünün kapatılmak istendiğini belirterek, annenin baskılar nedeniyle işveren lehine ifade verdiğini aktardı. Bek, “Anne çocuğun atölyede çalışmadığı, kazanın yaşandığı gün kendisini ziyarete gelmiş olduğu yönünde ifade verdi” dedi.

Bek, annenin Suriyeli olması nedeniyle korkmuş olabileceğini ya da işverenin anneye ‘kan parası’ olarak adlandırılan maddi bir vaatte bulunmuş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

ÇALIŞANLAR ÇOCUK İŞÇİLİĞİ DOĞRULADI

BİRTEK-SEN adına suç duyurusunda bulunan Bek, savcılığa sunduğu dilekçede “Söz konusu ölüm olayı hakkında bilgi almak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gittim. ATK önünde yaşamını yitiren Ahmet Dırek Turan Haskiro'nun akrabaları ve yakınları toplanmıştı. Görüşmüş olduğum maktulün iş arkadaşları kendisinin bir süredir Dağ Tekstil isimli işyerinde ‘ortacı’ olarak çalıştığını, annesi olan S. Haskiro'nun da aynı işyerinde işçi olarak çalıştığını aktardılar” dedi.

“ANNEYE BASKI YAPTILAR”

Annenin işveren tarafından baskıya maruz kaldığını ifade eden Bek şöyle devam etti: “Bu sırada Dağ Tekstil isimli işyeri adına gelen bir kısım kişilerin, maktulün annesi S. Haskiro, yakınları ve tanıklara baskı yaparak beyanlarını yönlendirmeye çalıştıklarına tanık oldum. Maktulün çalıştığı işyerini temsilen orada bulunduğu anlaşılan bu kişiler, Ahmet Direk Turan Haskiro'nun işyerinde çalıştığı gerçeğini örtbas etmeye, tanıkları "Ahmet Direk Turan Haskiro'nun ölüm olayının gerçekleştiği gün Dağ Tekstil'de çalışan annesini ziyarete geldiği sırada atölyede dolaşırken kaza sonucu asansör ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdiği" şeklinde ifade vermeye ikna edilmeye çalışılıyordu.”

Kaynak: Gerçek Gündem