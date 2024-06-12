Meral Akşener, İYİ Parti makamlarındaki fotoğraflarının indirilmesini talep etti!

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimine gönderdiği dilekçede, fotoğraflarının tüm makamlardan indirilmesini talep etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti içinde de eleştiri oklarının hedefi haline gelen Meral Akşener'den dikkat çeken bir hareket geldi.

Akşener, partiye gönderdiği dilekçede parti binasındaki tüm makamlardan fotoğrafının kaldırılmasını talep etti.

Gerçek Gündem'in ulaştığı İYİ Parti Basın Bürosu da Akşener'in talebini doğruladı.

Akşener, parti yönetimine gönderdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı:

“12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz ‘beyefendinin’; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğrafımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."